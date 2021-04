Business news: Cina, Shanghai mira a diventare un centro internazionale per l'industria biomedica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Zona dimostrativa di innovazione nazionale (Nidz) di Zhangjiang, nella nuova area di Shanghai Pudong, è diventata un fulcro per l'industria farmaceutica cinese. Come riporta "China Daily", interagendo con i parchi industriali già esistenti a Shanghai, la zona Zhangjiang ha visto una rapida crescita. Tra le collaborazioni c'è il Biomedicine Harbour con un'area pianificata di 7,74 chilometri quadrati, nel distretto di Jinshan, a sud-ovest di Shanghai. Questa collaborazione ha ospitato 50 aziende in preparazione biologica, medicina tradizionale cinese e dispositivi medici, con un fatturato annuo di 9,57 miliardi di yuan (1,23 miliardi di euro) nel 2020. Nell'area di Zhangjiang, sono ora disponibili tre zone con impianti di produzione per varie aziende biofarmaceutiche. "Lo Zhangjiang è in prima linea per l'innovazione della città", ha detto Wu Qing, vicesindaco di Shanghai, in una conferenza tenutasi lo scorso 30 marzo. (Cip)