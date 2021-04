Business news: Iraq, a marzo ricavi petroliferi per 5,78 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso mese di marzo, l’Iraq ha esportato circa 91,31 milioni di barili di petrolio, realizzando ricavi per 5,78 miliardi di dollari. È quanto emerge dalle statistiche preliminari per il mese di marzo sull’esportazione di greggio, fornite dal ministero del Petrolio iracheno. Secondo quanto si legge in una nota del ministero, “la quantità di petrolio greggio esportata per il mese di marzo dai giacimenti petroliferi nel centro e nel sud del Paese ha raggiunto 88.240.184 barili, mentre dai giacimenti di Kirkuk, tramite il porto di Ceyhan (in Turchia), ha raggiunto il volume di 3.071.745”. Il tasso di esportazioni giornaliere ha toccato i 2,94 milioni di barili al giorno, mentre il prezzo medio del greggio iracheno è stato pari a 63,329 dollari al barile. (Res)