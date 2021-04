Business news: Cina, Ningbo costruirà un sito di lancio di razzi da 2,56 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città portuale di Ningbo, nella provincia cinese dello Zhejiang, ospiterà un sito di lancio di razzi vettori da 20 miliardi di yuan (2,56 miliardi di euro) per soddisfare la crescente domanda di satelliti in orbita e per investire nel settore aerospaziale commerciale. Come riporta il quotidiano "China Daily", il centro di lancio sorgerà nell'area di Xiangshan, e sarà in grado di immettere in orbita 100 satelliti ogni anno. Il sito si estenderà su 67 chilometri quadrati, includendo un sito di lancio di 35 chilometri quadrati e una base industriale spaziale di 32 chilometri quadrati. Per costruire congiuntamente il centro, il governo municipale di Ningbo ha firmato un accordo di cooperazione strategica con l'Accademia di tecnologia dei voli spaziali di Shanghai nel dicembre dello scorso anno. "Si prevede che nei prossimi dieci anni ci saranno centri di lancio esclusivamente dedicati ai satelliti commerciali", ha dichiarato il vicepresidente della compagnia cinese Aerospace Construction, Dou Xiaoyu. La Cina opera già tre centri di lancio di razzi nell'entroterra a Jiuquan, provincia di Gansu, Taiyuan nella provincia di Shanxi, Xichang nella provincia di Sichuan, nonché un centro di lancio di razzi costieri a Wenchang nella provincia di Hainan. (Cip)