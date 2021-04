Business news: Shanghai, conclusi accordi per 216 nuovi progetti industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Shanghai ha firmato accordi per 216 grandi progetti industriali, che comportano un investimento combinato pari a 489,8 miliardi di yuan (63 miliardi di euro). Gli accordi sono stati firmati durante la Conferenza di promozione dell'investimento globale, alla presenza del segretario del Partito di Shanghai, Li Qiang. Le aziende manifatturiere hanno rappresentato la quota più consistente, con 118 progetti, di cui 16 nei circuiti integrati e undici nell'intelligenza artificiale. Sono stati siglati 31 accordi nel settore della biomedicina, incluso uno che consentirà a CanSino Biologics di produrre fino a 200 milioni di dosi all'anno di vaccini anti-Covid. Ci sono poi 48 progetti finanziari. Tra i progetti regionali, c'è l'intesa firmata dalla piattaforma di condivisione video Bilibili per la creazione di una sede nel distretto Yangpu, nel nord-est di Shanghai. Qiu Wei, direttore della divisione software e servizi informativi della Commissione municipale per l'economia di Shanghai, ha affermato che "si prevede che l'area in cui Bilibili sta installando la sua sede diventerà una base leader per l'industria culturale digitale". (Cip)