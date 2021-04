Business news: Sumitomo entra nel settore dello stoccaggio della CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia commerciale giapponese Sumitomo Corp. collaborerà con la startup statunitense del settore agricolo Indigo Ag nel settore dei permessi di emissione di gas serra, tramite l'impiego di terreni agricoli per lo stoccaggio di anidride carbonica (CO2). Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Tramite l'impiego di fertilizzanti organici e il miglioramento del suolo, le due aziende intendono aumentare il quantitativo di CO2 che può essere assorbito dal terreno, e poi vendere il corrispettivo sotto forma di permessi di emissione. Studi di settore stimano che il miglioramento della composizione del suolo possa consentire di assorbire sino a 500 miliardi di tonnellate di CO2, un quantitativo simile a quello attribuito alla conservazione dei territori boschivi e all riforestazione. Oltre un migliaio di agricoltori hanno già aderito al progetto di Indico negli Usa, dove l'azienda con sede nel Massachusetts intende espandere i suoi appezzamenti a 16 milioni di ettari entro il 2024., con una capacità di stoccaggio della CO2 stimata in 64 milioni di tonnellate. (Nys)