Roma: incendio in box privato in via di Casetta Mattei, 77enne in codice rosso al San Camillo

- Alle 17.30 di questo pomeriggio la polizia locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, è intervenuta in via di Casetta Mattei, allertata da alcuni passanti che hanno segnalato la presenza di un incendio in un box privato. Avvisati i vigili del fuoco e il personale medico, in attesa del loro arrivo, i caschi bianchi si sono attivati per spegnere un incendio che ha coinvolto un’utilitaria, riuscendo, una volta liberata dalle fiamme, a spingerla fuori dal box e a posizionarla sulla rampa del garage. Nel retro del box gli operanti hanno scorto il proprietario, un uomo di 77 anni, condotto all’ospedale San Camillo in codice rosso. Anche uno degli agenti e il figlio del signore sono dovuti ricorrere alle cure mediche per aver tentato di mettere in salvo il 77enne, entrambi trasportati all’ospedale Sant’Eugenio, per intossicazione. (Rer)