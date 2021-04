Milano: Polizia interviene per gli assembramenti di un rapper in zona San Siro, aggrediti con pietre e bastoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato è intervenuta in via Micene dopo aver ricevuto la segnalazione di una folla di giovani ragazzi che si era radunata verso le ore 17.30. Mentre in Centrale Operativa si seguiva l'assembramento tramite la visione delle telecamere in zona, la Questura di Milano ha organizzato un servizio inviando tempestivamente sul posto 5 mezzi del Reparto Mobile della Polizia di Stato e del Battaglione dell'Arma dei Carabinieri al momento impegnate in città in servizi anti-assembramento, coordinate da un Primo Dirigente e da Funzionari. All'arrivo delle squadre di ordine pubblico, circa 300 giovani tra i 16 e i 20 anni, che dalla visone delle telecamere si erano ritrovati in occasione delle riprese video di un rapper ed erano saliti sulle auto in sosta cantando e saltando, si sono inizialmente dati alla fuga in direzione di piazzale Selinunte per poi compattarsi e iniziare un lancio di pietre, bastoni e bottiglie verso i poliziotti che sopraggiungevano. Per disperdere i giovani che si erano assembrati, e che si sono rivolti alle forze dell'ordine al grido di "andatevene", "fuori dalle nostre zone", si è reso necessario il lancio di un lacrimogeno. La Questura di Milano, ripristinata la situazione, ha mantenuto un presidio di Polizia in zona sino al completo ripristino dell'ordine. (Com)