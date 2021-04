Business news: India, a breve bando per nuova linea rete metropolitana di Noida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noida Metro Rail Corporation (Nmrc), l’operatore della rete metropolitana che collega le città gemelle di Noida e Greater Noida, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, lancerà presto un nuovo bando di gara per il corridoio di Aqua Line. Lo ha annunciato il direttore tecnico, Manoj Vajpayee. La nuova linea collegherà la stazione Sector 51 di Noida e la stazione Knowledge V di Greater Norda. Il precedente bando, lanciato a dicembre, è stato cancellato a febbraio in seguito alle scarse manifestazioni di interesse e ora sono in corso modifiche. (Inn)