Rifiuti: Regione Lazio, nuova ordinanza per evitare interruzione pubblico servizio

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza in materia di gestione dei rifiuti urbani "al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio. L’atto si è reso necessario a causa dei ritardi di Ama nella definizione degli accordi interregionali". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. L’ordinanza stabilisce che "a far data dal 12 aprile 2021: all’amministrazione Giudiziaria di E. Giovi nel comune di Roma gestore degli impianti Tmb 1 e 2 di Malagrotta di conferire, fermo restando quanto già previsto nella vigente Ordinanza n. Z00010 del 1 aprile 2021, ulteriori 100 t/g gli scarti prodotti, presso la discarica Ecologia Viterbo srl, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale - spiega la nota - non essendo sufficiente quella disponibile nella Città Metropolitana di Roma, e considerato che ad oggi rispetto a quanto disposto con l’Ordinanza del 1 aprile 2021 né Ama né E.Giovi hanno comunicato di aver perfezionato contratti ulteriori rispetto a quelli vigenti, per almeno 100 t/g di scarti per raggiungere l’autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale, come ordinato, allo scopo di garantire la stabilità del complessivo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti, al punto 1 della citata Ordinanza". (segue) (Com)