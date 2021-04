Rifiuti: Regione Lazio, nuova ordinanza per evitare interruzione pubblico servizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre il provvedimento ordina "al gestore dell’ impianto di smaltimento Ecologia Viterbo srl (Viterbo) di garantire la massima operatività, con turni ulteriori di lavoro anche nei festivi e prefestivi, per soddisfare le richieste di smaltimento sopra indicate". L'ordinanza stabilisce anche "al gestore della discarica Ecologia Viterbo srl, di applicare, in via provvisoria e per il periodo di durata della presente Ordinanza, considerata l’emergenza e l’urgenza e nelle more della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio, la stessa tariffa applicata dalla Mad di Roccasecca, fatti salvi i conguagli; ad Arpa Lazio di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite. L’ordinanza ha validità fino al 20 Aprile 2021". (Com)