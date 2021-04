Business news: Cina, Fmi corregge all'8,4 per cento stima Pil del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per la Cina una crescita del prodotto interno lordo (Pil) dell'8,4 per cento nel 2021 e del 5,6 per cento nel 2022, dopo l'aumento del 2,3 per cento registrato nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni, pubblicate lo scorso gennaio, l'ultimo "World Economic Outlook", appena pubblicato stima un incremento del Pil cinese in rialzo di 0,3 punti percentuali nell'anno 2021, mentre è rimasta invariata l'aspettativa per il 2022. Le proiezioni per il 2021 e il 2022 sono migliori anche rispetto al rapporto dell'ottobre 2020. Il rialzo riflette il sostegno fiscale in alcune grandi economie, la possibile ripresa alimentata dai vaccini nella seconda metà del 2021 e il continuo adattamento dell'attività economica alla mobilità ridotta. Un'elevata incertezza circonda questa prospettiva, strettamente connessa al percorso della pandemia, al sostegno politico per la normalizzazione dei vaccini e all'evoluzione delle condizioni finanziarie. (Nys)