Business news: Washington inserisce in lista nera 7 imprese informatiche cinesi

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito nella sua lista nera sette gruppi cinesi attivi nel settore dell’informatiche considerate “potenziali minacce alla sicurezza nazionale”. Le aziende, si legge in un comunicato, sono coinvolte nella realizzazione di “supercomputer” per le attività militari cinesi e di armi di distruzione di massa. I gruppi inseriti nella lista nera sono, in particolare, Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, National Supercomputing Center Jinan, National Supercomputing Center Shenzhen, National Supercomputing Center Wuxi e National Supercomputing Center Zhengzhou. “Le competenze di supercalcolo sono vitali per lo sviluppo di molte armi moderne e di sistemi di sicurezza nazionale, come le testate nucleari e le armi ipersoniche”, commenta la segretaria al Commercio Gina Raimondo. “Il dipartimento userà tutti i suoi poteri per impedire alla Cina di utilizzare tecnologie Usa per sostenere tali sforzi destabilizzanti di modernizzazione militare”. (Nys)