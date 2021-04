Serbia: partiti reagiscono a dichiarazioni dell'ambasciatore tedesco su bombardamento Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni dell'ambasciatore tedesco a Belgrado, Thomas Schieb, sul bombardamento da parte della Nato sulla Jugoslavia nel 1999 hanno provocato le reazioni di alcune forze politiche serbe. Schieb ha dichiarato ieri all'emittente "Rtv" che il bombardamento del '99 da parte della Nato è stato necessario per evitare un genocidio in Kosovo. Il ministro serbo per l'Innovazione e leader del Partito popolare serbo, Nenad Popovic, ha definito "perfido" il fatto che la dichiarazione sia stata pronunciata da Schieb nei giorni in cui la Serbia commemora gli 80 anni dal bombardamento tedesco del 1941. Secondo quanto dichiarato da Popovic in una nota del suo partito, le dichiarazioni rappresentano "l'apice del cinismo" e il proseguimento di una "campagna di alcuni Paesi occidentali" mirata a proclamare i serbi "un popolo di genocidi". (segue) (Seb)