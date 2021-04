Kosovo-Usa: Blinken a premier Kurti, sostegno a integrazione euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha inviato una lettera di congratulazioni al premier kosovaro, Albin Kurti, per lo svolgimento "democratico e di successo" delle elezioni dello scorso 14 febbraio. Blinken ha sottolineato che gli Usa salutano con favore la formazione del nuovo governo a Pristina e si aspettano di lavorare da vicino affinché "un Kosovo sovrano, indipendente, multi-etnico e democratico prenda il suo posto come partner di pari livello nella famiglia euro-atlantica". Il segretario di Stato Usa ha elogiato l'impegno annunciato da Kurti per la lotta alla corruzione e lo stato di diritto, ribadendo che serve un "accordo comprensivo" sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia "fondato sul reciproco riconoscimento". "Avrete il pieno sostegno degli Stati Uniti in questo senso", ha dichiarato. (segue) (Alt)