Balcani: Europa Nostra, monastero serbo ortodosso di Decani tra siti culturali più in pericolo

- Il monastero serbo ortodosso di Decani, nel Kosovo occidentale, è inserito nella lista dei siti culturali più in pericolo in Europa per il 2021. E' quanto emerge nel rapporto dell'organizzazione Europa Nostra, secondo quanto riferisce l'emittente balcanica "N1". Oltre al monastero di Decani, la cui sicurezza viene garantita quotidianamente dai militari della missione Nato Kfor, nella lista sono inclusi altri due siti culturali nei Balcani: il complesso cimiteriale storico di Mirogoj, nella capitale croata Zagabria, e l'ufficio postale centrale di Skopje, nella Macedonia del Nord. Anche un sito culturale in Italia è inserito da Europa Nostra nella lista dei luoghi più in pericolo di quest'anno: il Giardino Giusti di Verona. La presentazione del rapporto di Europa Nostra è avvenuta oggi alla presenza del commissario europeo per l'Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l'Istruzione e i Giovani, Maria Gabriel. (Res)