Turchia-Ucraina: Zelensky ed Erdogan, insieme per sostegno a prospettiva di adesione Kiev alla Nato

- I presidenti di Ucraina e Turchia, Volodymyr Zelensky e Recep Tayyip Erdogan, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta dopo il vertice di oggi a Istanbul in cui si sostiene in maniera congiunta le prospettive di adesione dell'Ucraina alla Nato. "Per esprimere sostegno alla prospettiva dell'adesione dell'Ucraina alla Nato, in particolare alle sue intenzioni di ricevere presto un piano d'azione per l'adesione, e per sottolineare il desiderio di promuovere la compatibilità delle Forze armate dell'Ucraina con le Forze armate degli Stati membri. Riaffermare il sostegno alla cooperazione regionale nella regione del Mar Nero al fine di garantire stabilità e sicurezza nel quadro dei meccanismi bilaterali e multilaterali, compresa la Nato", si legge nella dichiarazione. I due leader hanno inoltre convenuto di rafforzare la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il separatismo e l'estremismo in tutte le forme, secondo il documento. "Rafforzare la cooperazione e gli sforzi congiunti nella lotta al terrorismo, al separatismo e all'estremismo in tutte le loro forme e manifestazioni. Adottare attività congiunte volte a prevenire ed eliminare la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità informatica, l'immigrazione illegale, il traffico di droga di armi e persone", si aggiunge nella dichiarazione. (Tua)