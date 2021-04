Business news: Cina, nel primo bimestre crescita ricavi tra le grandi società Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali società Internet cinesi, come Alibaba, Baidu e Tencent, hanno registrato un aumento del 29 per cento su base annua dei ricavi delle imprese nei primi due mesi del 2021. Lo ha riportato il quotidiano "China Daily". Secondo i dati, il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione, le società hanno realizzato un fatturato totale pari a circa 26 miliardi di euro nel periodo gennaio-febbraio. L'utile operativo delle principali società Internet è cresciuto del 17,3 per cento su base annua, mentre la loro spesa in ricerca e sviluppo è stata di 14,9 miliardi di euro, il 19,7 per cento in più rispetto all'anno precedente. Le statistiche del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione cinese riguardano le imprese con entrate annuali da servizi Internet superiori a 646 mila euro nel 2020. (Cip)