Business news: Cina, Banca di sviluppo offre quasi 40 miliardi di euro in prestiti per l'innovazione

- La China development bank, istituto pubblico della Repubblica popolare cinese, ha deciso di stanziare 300 miliardi di yuan (circa 38,61 miliardi di euro) nell'ambito di un programma speciale di prestito per l'innovazione e la ricerca. Lo riporta l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", sottolineando come la banca si sia impegnata per il 2021-2025 a rafforzare il proprio sostegno finanziario all'innovazione scientifica e tecnologica promossa dal 14mo piano quinquennale. L’istituto ha anche sottolineato che quest'anno saranno offerti prestiti per 50 miliardi di yuan, oltre sei miliardi di euro. Il programma di prestito speciale sarà impiegato principalmente per facilitare l'attuazione di progetti strategici riguardanti scienza e tecnologia. (Cip)