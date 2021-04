Business news: la seconda centrale idroelettrica più grande della Cina sarà aperta a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova centrale idroelettrica in Cina, la seconda più grande del Paese, ha iniziato ad immagazzinare acqua nella sua diga, preparandosi a generare elettricità entro luglio. Lo riporta l'agenzia di stampa cinese "Xinhua". La diga di Baihetan, sul fiume Jinsha, un ramo sorgentizio del fiume Azzurro, si trova a cavallo delle province cinesi sud-occidentali dello Yunnan e del Sichuan. Con la sua capacità installata totale di 16 milioni di kilowatt, in termini di potenza si collocherà come seconda centrale idroelettrica dopo il progetto della diga delle Tre Gole, nella provincia centrale dell' Hubei. Il progetto della diga di Baihetan, intrapreso dalla compagnia cinese Three Gorges Corporation, verrà avviato nel luglio 2021 e tutte le unità dovrebbero essere operative entro luglio 2022. (Cip)