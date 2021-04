Perù: domani elezioni presidenziali, si va verso il secondo turno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scandalo arriva mentre il Perù, come altri paesi della regione, attraversa la seconda ondata della pandemia del nuovo coronavirus, resa particolarmente aggressiva dalla diffusione della variante brasiliana. È di pochi giorni fa la notizia secondo cui il governo ha approvato misure straordinarie per l'acquisizione dai privati di impianti di generazione di ossigeno per uso medico, bombole e altri dispositivi medici. A partire da febbraio, inoltre, il Perù ha iniziato a importare ossigeno dall'estero per rifornire i propri ospedali, soprattutto nella capitale e nella regione dell'Amazzonia. Oltre alla crisi sanitaria chi uscirà vincitore dalle elezioni dovrà fare i conti con una economia duramente colpita dall’emergenza legata alla pandemia. Lo scorso anno il paese ha registrato una contrazione dell’11,1 per cento, la più acuta nella regione dopo il Venezuela. (Brb)