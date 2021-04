Slovenia: sondaggio, quasi un cittadino su tre vorrebbe un nuovo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un cittadino sloveno su tre crede che la Slovenia abbia bisogno di nuovi partiti. Lo rivela un sondaggio condotto dal quotidiano "Delo", secondo cui gli sloveni apparentemente non sembrando stanchi di volti e partiti nuovi, poiché oltre il 64 per cento degli intervistati nel sondaggio ha affermato che l'arena politica slovena ha bisogno di un nuovo partito che colmi i contenuti mancanti nel panorama nazionale. La maggior parte degli intervistati ha detto che voterebbero per un nuovo partito proviene dalla regione della Slovenia Centrale e tra i sostenitori della Lista di Marjan Sarec (Lms), il che conferma l'instabilità del suo elettorato, secondo il quotidiano. Sembra che anche i sostenitori del Partito democratico sloveno (Sds) non siano completamente soddisfatti, poiché un buon terzo di loro pensa che sarebbe necessario un "nuovo volto". La maggior parte degli intervistati scommette sul centro, mentre il 30 percento gravita più a sinistra o a destra. (Seb)