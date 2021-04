M5s: Crimi, da Conte tre elementi cardine, Carta dei valori e principi, temi e obiettivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crimi sottolinea che "i tanti interventi di oggi sono stati accomunati da un approccio fortemente costruttivo e propositivo. C'è la volontà da parte di tutti di affrontare con entusiasmo un nuovo percorso per poter fare ancora di più, e meglio, per gli italiani. Servire i cittadini, rispondere alle esigenze reali, portare soluzioni ai problemi, migliorare la qualità della vita di tutti, costruire un futuro davvero sostenibile: questo era - ed è ancora oggi - il motivo per il quale è nato il Movimento, la ragione che ci ha spronati a fare quello che per molti era 'inimmaginabile', 'impossibile' da realizzare, fino ad influenzare in modo decisivo il cambiamento dell’intera politica italiana". Il parlamentare prosegue: "Quella che stiamo affrontando è una fase cruciale, epocale. Il Paese sta vivendo la più grave crisi socioeconomica del dopoguerra, e tanti cittadini ne stanno soffrendo profondamente. In gioco c'è il futuro di tutti noi, c'è il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli e alle prossime generazioni. Per questo - conclude Crimi - dobbiamo ripartire con la massima determinazione, adesso". (Rin)