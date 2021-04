Azerbaigian-Turchia: presidente Aliyev, "relazioni fraterne" sono ai massimi livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni "fraterne" tra l'Azerbaigian e la Turchia "sono oggi ai massimi livelli". Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, ricevendo oggi l'ambasciatore turco a Baku, Erkan Ozoral. “Durante la tua permanenza in Azerbaigian, hai fatto molto per lo sviluppo delle relazioni fraterne turco-azere, e queste relazioni sono oggi ai massimi livelli", ha affermato Aliyev secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Trend". "L'amicizia, la fratellanza e l'unità turco-azere si sono completate in tutti i campi. Il sostegno della Turchia all'Azerbaigian nella seconda guerra del Karabakh di 44 giorni, ovviamente, sarà sempre nella nostra memoria e vivrà nei nostri cuori. Il sostegno datoci dal mio caro fratello, il presidente Recep Tayyip Erdogan, fin dalle prime ore di guerra ci ha ispirato e ha fermato alcune forze straniere che interferivano in questa guerra", ha proseguito il presidente azerbaigiano. “Le nostre relazioni sono multiformi", ha sottolineato il capo di Stato secondo cui "non c'è un solo settore in cui non collaboriamo". "Negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo in tutte le aree. Il fatto che i nostri cittadini si rechino in Paesi fraterni senza passaporto, cioè con un documento interno, mostra esplicitamente quanto siano profonde le nostre relazioni", ha concluso Aliyev. (Rum)