Roma: soccorsa una persona in via Zanobini con l'autogru, calata dal sesto piano

- Alle 15 circa di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Tuscolano II, il nucleo Saf e l'autogru, sono intervenute per un soccorso a persona in via Zanobini, 26 nel quartiere di Cinecittà. I vigili del fuoco hanno lavorato tutto il pomeriggio: per prima cosa hanno messo in sicurezza l'uomo imbragandolo su una barella topoga e con manovre e tecniche specializzate, lo hanno calato dal balcone del sesto piano fino al piano stradale, assicurandolo alle cure del personale sanitario del 118. (Rer)