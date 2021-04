Turchia-Ucraina: Erdogan, cooperazione in settore difesa non è rivolta contro Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Turchia e Ucraina nel settore dell'industria della difesa non è diretta contro Paesi terzi. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una conferenza stampa congiunta con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Istanbul. "Un elemento importante della nostra cooperazione riguarda il settore della difesa. Tenendo conto delle questioni di difesa e sicurezza, abbiamo iniziato a lavorare nel formato ‘2+2’ (ministri degli Esteri e della Difesa)”, ha detto Erdogan. Questo formato “rafforzerà il coordinamento tra i nostri Paesi", ha aggiunto il capo dello Stato turco. (Tua)