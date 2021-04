Business news: Sri Lanka bandisce importazioni di olio di palma, ordina rimozione piantagioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Sri Lanka ha bandito tutte le importazioni di olio di palma e la realizzazione di nuove piantagioni sul territorio nazionale, ordinando ai produttori già in attività di strapiantare le piantagioni esistenti in maniera progressiva. Secondo l'ufficio di presidenza singalese, "le aziende e le entità impegnate nella coltivazione (di palme da olio) le dovranno rimuovere progressivamente, a ritmi del 10 per cento annuo, e dovranno rimpiazzarle con coltivazioni di gomma e colture ecocompatibili". L'annuncio ha lasciato basita l'industria alimentare nazionale: le importazioni di olio di palma e il numero di piantagioni sono progressivamente aumentate negli scorsi anni, e il Paese non è uno dei principali produttori di olio di palma mondiali. (Inn)