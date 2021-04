Business news: Cina, Shanghai registra boom di vendite in ristoranti e alberghi per festa Qingming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città cinese orientale di Shanghai ha registrato un boom dei consumi durante la festività di Qingming, durante la quale si celebrano gli antenati e si visitano le sepolture. Lo riferiscono alcuni dati diffusi dalla Commissione comunale di commercio di Shanghai. Secondo il "Quotidiano del Popolo", durante i tre giorni di vacanza conclusi il 6 aprile, 140 dei principali rivenditori e attività di ristorazione della città hanno registrato un volume di vendite pari a circa 160 milioni di euro, in aumento del 55,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite del settore della ristorazione e di quello alberghiero a Shanghai sono aumentate rispettivamente del 54,7 per cento e del 97,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Cip)