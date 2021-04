Business news: Cina, crescono investimenti nei marchi di abbigliamento sportivo nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori cinesi si stanno spostando verso marchi di abbigliamento sportivo nazionali come Li Ning e Anta a seguito della posizione critica espressa da alcuni marchi globali, tra cui Nike e Adidas, sul cotone coltivato nella regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale. Lo riferisce il quotidiano cinese "Global Times". Nei giorni scorsi, i nomi di alcuni marchi di scarpe cinesi come Li-Ning Way of Wade 4, le scarpe da basket progettate congiuntamente dal produttore cinese e dal celebre giocatore Nba Dwyane Wade, hanno fatto notizia per i loro prezzi sulle piattaforme online di rivendita. Il prezzo di listino della versione "All-star" su Dewu, piattaforma dove è possibile rivendere scarpe in edizioni limitate a prezzi più alti di quelli ufficiali, raggiunge i 49 mila yuan al paio, circa 6.300 euro, 31 volte superiore al prezzo ufficiale. (Cip)