Perù: domani elezioni presidenziali, si va verso il secondo turno (2)

- La dispersione del voto potrebbe riflettersi in una frammentata configurazione del parlamento monocamerale. Una situazione che rischia di riproporre il conflitto tra potere legislativo ed esecutivo che ha caratterizzato l’ultimo periodo della politica peruviana, causa lo scorso anno di una crisi che ha visto alternarsi ben tre presidenti in una settimana. A provocare lo scontro era stato il presunto coinvolgimento dell’ex presidente Martin Vizcarra in fatti di corruzione risalenti a quando esercitava la funzione di governatore regionale. Un’accusa legata alla maxi inchiesta Lava Jato, la tangentopoli dell’America Latina, che in Perù ha coinvolto ben sei presidenti. Non è un caso che tra i candidati a guidare il paese ci siano diverse new entry della politica peruviana, tra cui l’ex giocatore di football George Forsyth, in un primo momento dato come favorito dai sondaggi, e Veronika Mendoza, alla guida di un partito nato nel 2017. (segue) (Brb)