Perù: domani elezioni presidenziali, si va verso il secondo turno (3)

- A incidere ulteriormente sul livello di fiducia dei peruviani nella classe politica è stato lo scandalo dei vaccini anti-Covid somministrati in maniera irregolare a oltre 100 funzionari pubblici e loro parenti. Una commissione nominata per indagare sul caso ha accertato che sono 470 le persone vaccinate in Perù senza fare parte dei volontari sottoposti ai test clinici. Di questo gruppo 101 sono persone legate ai ministeri della Salute e degli Esteri, tra alti funzionari e loro parenti. Tra gli alti funzionari che hanno rinunciato all'incarico perché coinvolti nello scandalo ci sono le ex ministre della Salute e degli Esteri, rispettivamente Pilar Mazzetti e Elizabeth Astete. La vicenda ha colpito anche l’ex presidente Martin Vizcarra, candidato per il Congresso, accusato di aver approfittato della sua posizione per ricevere il vaccino per sé e la moglie con mesi di anticipo. (segue) (Brb)