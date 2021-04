Innovazione: Garri (Terna) a "The Big Hack", le persone al centro delle nostre iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunto alla quinta edizione, "The Big Hack" è promosso da Regione Campania in collaborazione con Sviluppo Campania ed è uno degli appuntamenti più importanti della Maker Faire Rome - The European Edition, promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera. "The Big Hack" è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli "Federico II", la Apple Developer Academy e Codemotion come partner tecnico. L’hackathon è iniziato ieri, 9 aprile, e si concluderà domani con una maratona di programmazione in cui i partecipanti si uniscono in team e, con l’aiuto di mentor esperti, sviluppano prototipi di progetti hardware e software e accrescono le proprie competenze in modo innovativo e divertente. (segue) (Rer)