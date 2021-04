Ucraina: Erdogan, Turchia non riconosce l'annessione della Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continua a non riconoscere l’annessione della Crimea da parte della Russia. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al termine dell’incontro con l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Turchia e Ucraina intendono proseguire il loro partenariato strategico”, ha detto Erdogan, secondo cui la Turchia esprime il sui sostegno alla Piattaforma della Crimea promossa da Zelensky. "Abbiamo riaffermato il sostegno alla Piattaforma della Crimea, che è progettata per riunire le terre dell'Ucraina. Noi auguriamo a questa piattaforma di diventare una soluzione per i tartari di Crimea e l'Ucraina", ha detto Erdogan. (segue) (Tua)