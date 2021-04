Covid: Magrini (Aifa), possibile pensare a vita normale a settembre se si vaccina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se i segnali come pensiamo saranno tali, penso che a settembre si possa pensare a una vita normale, se vaccineremo la maggior parte di chi ne ha bisogno prima di allora". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, nel corso del suo intervento in occasione della sesta edizione del ciclo di incontri "Il lettino e la piazza", organizzato dal Centro psicoanalitico di Bologna e dalla Biblioteca Salaborsa. "Penso che si possa essere moderatamente ottimisti, pur in questi mesi difficili - ha proseguito Magrini - visto che quello che abbiamo a disposizione, cioè i vaccini, sono in aumento. Si tratta di resistere". (Rin)