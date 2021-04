Business news: Renesas produrrà chip per auto presso uno stabilimento alternativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda giapponese Renesas trasferirà la produzione di microchip per automobili presso un suo stabilimento nella prefettura di Ehime, nel Giappone Occidentale, nel tentativo di accelerare il riavvio dell'output dopo l'incendio che ha devastato il suo principale stabilimento alle porte di Tokyo. Lo stabilimento di Renesas a Saijo, nella prefettura di Ehime, ospita le linee di produzione di wafer da 22nm, destinati a loro volta principalmente all'industria dell'automotive. Renesas non ha fornito dettagli in merito alla capacità aggiuntiva che verrà trasferita nel sito, dopo l'incendio che ha devastato l'edificio n.3 dell'impianto produttivo di Ibaraki, lo scorso 19 marzo. Il presidente e ad di Renesas, Hidetoshi Shibata, ha dichiarato che "i due terzi della produzione che era ospitato dall'edificio n.3 può essere trasferita altrove". Secondo le stime attuali, riprendere le spedizioni di microchip da altri stabilimenti produttivi richiederà 90 giorni dalla data dell'incendio. (Git)