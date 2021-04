Business news: Giappone, Fmi prevede crescita del 3,3 per cento nel 2021 e del 2,5 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Giappone crescerà del 3,3 per cento quest’anno e del 2,5 per cento l’anno prossimo, dopo la contrazione del 4,8 per cento nel 2020. Lo prevede il Fondo monetario internazionale nel suo ultimo rapporto “World economic outlook”, appena pubblicato. Le stime sono di poco superiori (dello 0,2 e dello 0,1 per cento rispettivamente) a quelle contenute nell’aggiornamento di gennaio. Anche le previsioni globali sono state corrette al rialzo: sei per cento per il 2021 (+0,5 per cento rispetto a gennaio) e 4,4 per cento per il 2022 (+0,2 per cento). (Nys)