Regno Unito: funerale del principe Filippo il 17 aprile in forma privata al Castello di Windsor

- Il funerale privati del principe Filippo si terranno sabato 17 aprile. Lo ha confermato Buckingham Palace chiarendo che la cerimonia avrà luogo presso la cappella di San Giorgio al Castello di Windsor alle 15 ora locale. "I piani per il funerale sono molto in linea con i desideri personali del Duca di Edimburgo", ha detto un portavoce di Buckingham Palace. Come anticipato non sarà acconsentito alcun accesso al pubblico né corteo e il funerale si svolgerà interamente all'interno dei terreni della residenza di Windsor. Il funerale sarà trasmesso in diretta televisiva. Era stato lo stesso principe Filippo ad indicare nelle sue ultime volontà un funerale sobrio e in famiglia. Il Regno Unito osserverà un periodo di lutto nazionale fino al 17 aprile. Il principe Henry, duca di Sussex, dovrebbe tornare dalla Californi per prendere parte ai funerali, nonostante l'obbligo di quarantena per chi torna dall'estero previsto dalle misure anti-Covid. La famiglia reale, infine, osserverà due settimane di lutto reale.(Rel)