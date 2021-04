Algeria: fonti stampa, presto riapertura confini terrestri con Tunisia e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Mauritania, Mali e Niger, l'Algeria riaprirà presto anche i confini terrestri con Libia e Tunisia. Lo ha detto ieri il ministro algerino del Commercio, Kamal Razik, a margine della giornata di apertura dell'evento Inter-African Exchange organizzato da Condor Electronics presso l'International Convention Center di Algeri. Il principale valico di frontiera terrestre con la Libia è il passaggio di Ghadames-Debdeb. Lo scorso mese di marzo, l'Autorità doganale libica aveva annunciato che erano in corso i preparativi per la ripresa del commercio presso questo punto di frontiera. La Libia importava prima della rivoluzione del 2011 grandi quantità di prodotti algerini, come ad esempio il detersivo in polvere. Vale la pena ricordare che le merci prodotte dagli altri Stati del Maghreb sono esenti da dazi doganali e, quindi, ottengono un vantaggio di prezzo sulle importazioni dall'esterno dell'Unione del Maghreb (che include Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia). (segue) (Ala)