Algeria: fonti stampa, presto riapertura confini terrestri con Tunisia e Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Razik ha affermato che l'apertura dei valichi di frontiera con i paesi vicini è finalizzata all'esportazione e all'importazione di prodotti africani. Secondo il quotidiano online “Libya Herald”, il concetto è simile a quello di cui si parla in Libia da decenni: fungere da “snodo” per il commercio di transito da e verso l'Africa. Lo stesso progetto è perseguito anche dalle imprese turche. A marzo, Murtaza Karanfil, fondatore e presidente del Gruppo Karanfil, presidente del Consiglio d’affari Turchia-Libia del Council on Foreign Economic Relations (Deif), aveva affermato che “grazie alla base logistica che sarà stabilita in Libia, avremo un accesso diretto (per le merci turche) verso l'Africa centrale”. (Ala)