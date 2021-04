Milano: De Corato, centinaia di persone a banchetti di Fd'I per dare solidarietà a commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono centinaia i milanesi che oggi si sono presentati ai banchetti organizzati da Fratelli d'Italia in tutta la città per esprimere solidarietà alle categorie commerciali più colpite dalle chiusure per le restrizioni anti Covid. Anche queste attività commerciali, nel rispetto delle prescrizioni previste per evitare il contagio da Coronavirus, devono poter riaprire e lavorare in sicurezza. Non si possono lasciare intere categorie commerciali alla canna del gas, gettando le famiglie sul lastrico. Fratelli d'Italia sostiene tutte queste attività e sottolinea la necessità di un immediato cambio di passo", afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato. (Com)