Roma: Calenda, intollerabile esclusione disabili gravissimi da sostegno caregiver

"È intollerabile, per usare un eufemismo, che dopo mesi di istruttoria Roma Capitale abbia prodotto una graduatoria senza punteggi né motivazioni che esclude il sostegno ai caregiver che assistono i disabili gravissimi. Un comportamento inaccettabile che si aggiunge al taglio di risorse e alla quasi totale assenza di pianificazione finanziaria". Lo dichiara in una nota Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma. "Non solo è stata accolta appena la metà delle domande presentate dai romani su quello che dovrebbe essere un diritto basilare e primario - 1.500 su 3.000, e parliamo dell'anno del Covid - ma la graduatoria tanto attesa risulta per la prima volta in tre anni priva di punteggio visibile - sottolinea Calenda -. 'Nessuno deve essere lasciato indietro', si ripete a pappagallo da cinque anni a Palazzo Senatorio. Peccato che, proprio nel momento più difficile, i cittadini fragili siano stati lasciati più soli che mai", conclude.