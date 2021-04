Milano: Sardone (Lega),in via Padova cittadini chiedono sicurezza e Comune risponde con progetto maquillage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini in Via Padova chiedono sicurezza visti i tanti casi di furti e rapine, lotta al degrado, contrasto alla droga e alla prostituzione, un impegno serio contro il fenomeno dei subaffitti a immigrati clandestini. Il Comune come risponde? Con le solite parolone su integrazione e inclusione e con un progetto di maquillage viabilistico e urbanistico". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega. "Ben vengano idee per ammodernare la zona, ma siano integrate da vere azioni per la sicurezza e il decoro della zona. Inoltre si spera che tra ciclabili e modifiche viabilistiche non si vada, anche qui, a limitare la mobilità, ridurre i parcheggi e far aumentare lo smog", conclude Sardone. (Com)