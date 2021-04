Bosnia: presidente di turno Dodik, Serbia invierà altre 20 mila dosi vaccini anti-Covid alla Republika Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia invierà altre 20 mila dosi di vaccini anti-Covid all'entità serba della Bosnia, la Republika Srpska. Lo ha confermato il presidente di turno ed esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, dopo avere concordato con il presidente serbo Aleksandar Vucic la consegna dei vaccini all'entità all'inizio della prossima settimana. "Questo processo di somministrazione dei vaccini ai nostri cittadini continuerà e verrà mantenuto nel miglior modo possibile", ha detto Dodik, secondo quanto riportato dall'emittente "N1". Dodik ha chiarito di avere concordato con Vucic che le consegne avverrano tra lunedì e martedì prossimi. L'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca ha affermato che da Banja Luka "stanno facendo di tutto" per procurarsi non solo il vaccino russo Sputnik V, ma anche il cinese Sinopharm e alcuni altri vaccini. "Siamo stati completamente ingannati dal programma Covax, nonostante il pagamento anticipato", ha sottolineato Dodik. "Ci aspettiamo la consegna di un milione e 100 mila dosi che abbiamo pagato ai russi, il che significa la vaccinazione per 550 mila abitanti nell'entità Republika Srpska; abbiamo acquistato circa 400 mila dosi dal programma Covax, Pfizer e altri, che purtroppo non abbiamo ricevuto, perché l'America dice - fino a quando l'ultimo americano non sarà vaccinato, non potranno trasferire una singola dose alla Bosnia-Ergegovina”, ha sottolineato Dodik. (Seb)