Covid: Laforgia (Leu), aumentare le vaccinazioni giornaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aumentare le vaccinazioni giornaliere, portare a compimento le somministrazioni a anziani e fragili, far rispettare gli accordi alle case farmaceutiche, sono i presupposti per la ripartenza. Non serve fare a gara a chi vuole riaprire tutto e subito e chi no, lo dico innanzitutto pensando alle Regioni. Tutti dobbiamo lavorare a riaperture in sicurezza e a fare in modo che la curva epidemiologica non cresca nuovamente imponendo altri stop. Basta polemiche su questi temi". Lo dichiara il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Rin)