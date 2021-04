Milano: De Corato, in viale Padova la priorità è la sicurezza, poi progetti di riqualificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Milano ha presentato il progetto per la riqualificazione di via Padova che prevede la realizzazione di otto nuove piazze, marciapiedi più ampi, piantumazione di 230 alberi, la messa in sicurezza di incroci e attraversamenti pedonali. Opere positive, certo, ma come è possibile realizzarle se non si risolve prima il vero problema di viale Padova, ovvero la sicurezza? In via Padova i pochi italiani rimasti e gli stessi stranieri che vi abitano vivono nella paura di continue aggressioni, rapine, furti e violenze di ogni genere. La priorità è la sicurezza, soltanto dopo si potrà pensare ad opere come quelle che elenca il Comune, di cui allo stato attuale i residenti terrorizzati non potranno di certo godere", afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a a Milano e assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato. (Com)