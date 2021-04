Libia: tribù del sud eleggono nuovo “Consiglio del Fezzan”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso a Ubari, città libica 700 chilometri a sud della capitale Tripoli, l’assemblea del Consiglio del Fezzan, la vasta regione desertica della Libia sud-occidentale ricca di petrolio e risorse naturali ma povera di servizi. All’incontro hanno preso parte circa 150 persone in rappresentanza di tutte le tribù libiche del luogo. I nomi degli esponenti eletti verranno resi noti più tardi nel corso della serata. Scopo di questa iniziativa è quello di dare rappresentanza alla terza regione della Libia alla luce di una lotta per il potere e le risorse tra la Cirenaica e la regione occidentale della Tripolitania. Nella dichiarazione finale dell’incontro, che “Agenzia Nova” ha potuto visionare in anteprima, si fa riferimento alla riconciliazione nazionale e alla coesistenza tra le varie componenti sociali e tribali della Libia. Vale la pena menzionare che i confini meridionali della Libia sono particolarmente importanti per il controllo dei flussi migratori illegali che attraversano la Libia verso nord. Il Consiglio della regione del Fezzan, spiegano i promotori ad “Agenzia Nova”, non intende in alcun modo pregiudicare l'unità e la sovranità della Libia sulle sue terre. (Lit)