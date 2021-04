Covid: Magrini (Aifa), vaccini sono tra le cure migliori possibili, c'è un'attesa spasmodica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vaccini sono diventati una delle cure" per il Covid-19, "forse una delle migliori possibili. L'attesa del vaccino è diventata spasmodica, ma io non ho mai avuto paura che i vaccini non arrivassero. Adesso stanno arrivando in grandi quantità. L'idea che vorremmo più vaccini è ragionevole, ma non dobbiamo dimenticare che dobbiamo vaccinare sette miliardi di persone, non solo l'Europa o gli Stati Uniti". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, nel corso del suo intervento in occasione della sesta edizione del ciclo di incontri "Il lettino e la piazza", organizzato dal Centro psicoanalitico di Bologna e dalla Biblioteca Salaborsa. (Rin)