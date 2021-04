Covid: Magrini (Aifa), situazione Italia ancora di estrema gravità, vaccinare il più possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione dell'Italia è ancora di estrema gravità, per questo siamo molto preoccupati del numero molto elevato di morti tutti i giorni, che continuano ad essere 4-500. La sensazione è che ci sia ancora molto da fare, e un po' da resistere e soffrire per i prossimi due mesi. Lo sforzo attuale è quello di cercare di vaccinare il più possibile". Lo ha affermato il direttore generale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, nel corso del suo intervento in occasione della sesta edizione del ciclo di incontri "Il lettino e la piazza", organizzato dal Centro psicoanalitico di Bologna e dalla Biblioteca Salaborsa. (Rin)