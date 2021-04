Innovazione: Garri (Terna) a "The Big Hack", le persone al centro delle nostre iniziative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Garri, responsabile Innovation e Market Solutions di Terna, è intervenuto a The Big Hack 2021 e ha spiegato che "le persone sono al centro delle iniziative di Terna. E questo si riflette su moltissime attività anche del gruppo di innovazione. Abbiamo attive circa 95 iniziative di innovazione, derivanti da challenge, scouting e progetti di ricerca. Di queste, almeno il 40 per cento, ha un impatto diretto sul lavoro delle nostre persone, in particolare in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla digital trasformation dei processi e al miglioramento dei servizi interni - ha aggiunto -. L’evento The Big Hack 2021 fa parte di questa volontà strategica del gruppo e ci permette di indirizzare uno dei momenti chiave del contatto tra azienda e persone. Un momento che, con le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19, è diventato meno agevole e ha bisogno di nuove forme di engagement". Terna ha proposto la challenge "On boarding" per sviluppare un’applicazione che possa affiancare l’intero percorso di on boarding di giovani nuovi assunti preso il gestore della rete elettrica nazionale. (Rer)