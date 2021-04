Covid: Fontana, se governo toglierà limiti, in Lombardia zona gialla da fine aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da lunedì passeremo in zona arancione, ma sono convinto che quando verranno meno i limiti del governo e si metterà a disposizione la zona gialla, sono convinto che passeremo in zona gialla a fine aprile e avremo un ulteriore allentamento, ma il vero grande cambiamento ci sarà quando avremo finito la campagna vaccinale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega. "Già da quando avremo finito con la fascia dai 60enni in su – ha spiegato Fontana - che sarà entro fine maggio se ci saranno i vaccini, i grandi problemi saranno finiti, il virus continuerà a girare ma i rischi saranno contenuti, ma senza programmazione e senza sapere che vaccini potremo utilizzare è difficile dirlo. Qualche limitazione comunque potrebbe rimanere ancora e comunque non farebbe male".(Rem)