Fiere: Croatti (M5s), si deroghi ai limiti in materia di aiuti di Stato per tutelare settore (2)

- "Quello che chiediamo, come hanno già fatto ed ottenuto altri Paesi europei - prosegue il senatore -, è una deroga da parte della commissione europea del regime 'de minimis' anche per scongiurare che il settore fieristico italiano si trovi ad operare in un regime di concorrenza sleale con i rispettivi competitor stranieri e la concreta possibilità che questi ultimi possano tentare di acquisire i principali operatori del mercato italiano con conseguenze sfavorevoli per il made in Italy e la nostra economia. È di fondamentale importanza ristorare e salvaguardare il settore fieristico italiano - conclude Croatti -, perché ciò significa tutelare il made in Italy e una grossa fetta di lavoratori e dell’intera economia italiana". (Com)